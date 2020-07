Norris na knotsgekke slotfase: ‘Banden sparen in eerste stint bleek geweldige beslissing’

Lando Norris was de last lap hero tijdens de GP van Steiermark. In de laatste twee ronden maakte de Britse jongeling drie plaatsen goed om als vijfde over de meet te komen. Het levert Norris na zijn podiumplaats vorige week de derde plaats in de WK-stand op. “Maar we moeten ons voorbereiden op moeilijkere races.”

Lando Norris is misschien wel de man van het seizoensbegin. In race 1 scoorde de Brit zijn eerste podium, vandaag knokte hij zich in de ultieme slotfase van P8 naar P5. “Ik heb er erg van genoten, zeker van de laatste ronden”, begint Norris zijn verhaal aan Sky Sports. “De eerste stint was eigenlijk een DRS-trein, maar ik kon wel langer dan verwacht doorrijden op de zachte band. Dat zorgde ervoor dat ik sneller was aan het einde van de race.”

“Tijdens de eerste stint hebben we vroeg besloten om de banden te sparen,” legt Norris uit, “en dat is een geweldige beslissing gebleken. Het was de cruciaal voor dit resultaat.” De McLaren-coureur had ook een dankwoord voor zijn teamgenoot Carlos Sainz, die hem na teamorders zijn plaats cadeau deed. “Dit was een heel goede strategie van het team, al moet ik ook zeker Carlos bedanken, want zonder hem was dit resultaat niet mogelijk.”

Lees ook: Verstappen na eerste podium: ‘Leuk maar er is nog heel veel te doen’

Norris staat dankzij een derde en een vijfde plaats derde in het kampioenschap en ook McLaren als team staat hoger dan verwacht. Het team bekleedt onverhoopt de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Toch verwacht Norris niet dat de goede resultaten zomaar zullen blijven komen. “Ik kijk nu al uit naar volgende races, maar moeten ons voorbereiden op moeilijkere races.”

Lando Norris klaagde op donderdag over pijn in de borststreek, een probleem dat zaterdag dankzij medicatie en een bezoek aan een specialist deels opgelost was. Toch had hij ook op zondag pijnstillers nodig om de race door te komen. “Je kan me slaan momenteel, zo hard zit ik aan de medicatie momenteel”, grapt hij na de race. “Ik denk dat de adrenaline me door de laatste ronden heeft geholpen”, aldus Norris.

Lees ook: Leclerc steekt hand in eigen boezem: ‘Ik was te optimistisch’