‘Oostenrijkse regering keurt plannen F1 goed, seizoensstart definitief op 5 juli’

De Oostenrijkse overheid heeft volgens persbureau APA ingestemd met de plannen van de Formule 1 om het seizoen op 5 juli op de Red Bull Ring te beginnen.

‘Het licht staat op groen’, klinkt het dan ook vanuit Oostenrijk. Volgens Austria Presse Agentur stemt de regering in met de plannen en (veiligheids)voorstellen van de Formule 1 om onder strikte voorwaarden op de Red Bull Ring te gaan racen. Op een officiële aankondiging is het nog wel wachten.

De Oostenrijkse minister van volksgezondheid Rudolf Anschober stelde eerst ook nog openlijk de beslissing over het Pinksterweekend te tillen, maar volgens APA is de knoop achter de schermen dus al doorgehakt en gaat de race er komen.

De Red Bull Ring zal zo het tussen de Sound of Music-achtige heuvels gelegen decor vormen voor de Formule 1-seizoensstart. Na lang uitstel door de coronacrisis en het schrappen of doorschuiven van flink wat races, begint het seizoen dan op 5 juli, in plaats van op 15 maart zoals oorspronkelijk gepland.

Twee WK-ronden op de Red Bull Ring

Oostenrijk zal direct het weekend na de eerste Grand Prix van 2020 ook gelijk de tweede houden. Op de Red Bull Ring wordt een double header afgewerkt, met 12 juli dus ook gelijk weer een race op het circuit van de energiedrankfabrikant.

Coureurs, teams en ander personeel zal tijdens en rondom het weekend op de Oostenrijkse omloop aan strenge regels gebonden zijn. Zo worden de personeelsaantallen beperkt en zijn ze buiten circuit aan hun hotel gebonden. Verwacht in de pits en paddock volop mondkapjes en social distancing te zien.

