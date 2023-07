De opluchting viel bij Sergio Pérez van zijn gezicht af te lezen, meteen na afloop van de Hongaarse Grand Prix. De Mexicaan van Red Bull keerde op het korte en bochtige circuit bij Boedapest met zijn derde plaats terug op het podium. “Ik hoop nu de rest van het seizoen bij iedere race weer op het podium te staan, daar gaan we voor”, jubelde hij.

De positie van Sergio Pérez bij Red Bull staat door een serie tegenvallende prestaties al enige tijd zwaar onder druk. In Hongarije toonde hij echter zijn waarde voor het team. Ondanks een beroerde vrijdag (crash in eerste vrije training) en een matige zaterdag (negende tijd in de kwalificatie) wist hij in de race toch nog op het podium te belanden, ruim achter zijn teamgenoot Max Verstappen en vlak achter de McLaren van Lando Norris.

Lees ook: Oud-coureur Herbert ziet Norris als eerste bij Red Bull naar binnen stappen

“Ik kwam op het laatst nog in de buurt van de tweede plaats, maar hier ben ik tevreden mee. Het was een zware race. Fysiek door de karakteristieken van het circuit, mentaal door het managen van de banden. Maar dit is gewoon een goed resultaat. Vanaf nu kan ik weer vooruit kijken, het gaat erom vanaf nu constante prestaties te blijven leveren. Ik kijk enorm uit naar de eerstvolgende race in België”, aldus Pérez.

Onderweg vocht de Mexicaan enkele verbeten duels uit met zowel Lewis Hamilton als Oscar Piastri, die respectievelijk als vierde en vijfde werden afgevlagd. Pérez en Piastri raakten elkaar zelfs, omdat Pérez zijn rivaal weinig ruimte liet en naar buiten dwong. Een straf bleef hem echter bespaard. “Het was een staaltje hard racing“, zei Pérez na afloop.

In de WK-stand staat Pérez na elf races tweede, op 110 punten van Max Verstappen. Voor Red Bull betekent de overwinning van Max Verstappen de twaalfde zege op rij, een verbetering van het record van McLaren uit 1988. “Dat is heel bijzonder. Ik ben blij deel uit te maken van dit succes”, stelde Pérez.

Lees hier het raceverslag van de Hongaarse GP: Verstappen stelt al bij start orde op zaken

De nieuwste editie van FORMULE 1 magazine ligt nu in de winkel, maar je kunt hem uiteraard ook online bestellen (met gratis verzending in heel Nederland). Het blad staat weer vol met interessante verhalen, exclusieve interviews en prachtige fotografie. Met in deze editie:

Max Verstappen benadert de perfectie in Spielberg & Silverstone

Reportage: Brad Pitt brengt de Formule 1 weer naar Hollywood

Interview: Het tweede raceleven van rallycoureur Jos Verstappen

Bestsellerauteur Günther Steiner spreekt: Ik houd van stilte

Historie: De moedige strijd van Écurie Nationale Belge

Surviving to Drive: Win een door Günther Steiner gesigneerd boek

Het mooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

En verder natuurlijk alles over de Grands Prix in Oostenrijk & Engeland