Oproep Vettel: ‘Ontwikkel software om gênant probleem met achterblijvers op te lossen’

Een kwestie van nieuwe software dat in 2020 toch met gemak ontwikkeld zou moeten kunnen worden. Het is Sebastian Vettel zijn oplossing om gevaarlijke situaties zoals tijdens de vorige race in Imola te voorkomen. Daarbij reed Lance Stroll op hoge snelheid vlak langs enkele marshals.

De beelden van Lance Stroll die tijdens een safety car-situatie in de race op Imola op bijna racesnelheid langs marshals reed, schokten betrokkenen en volgers van de sport. Hoe kon dit gebeuren en hoe kan dit in de toekomst voorkomen worden? Het incident hield ook vandaag in Istanbul de gemoederen nog bezig. De marshals waren nog op de baan bezig met opruimwerkzaamheden nadat George Russell er gecrasht was. Achter de safetycar kregen gelapte auto’s het sein om de stoet in te halen en achteraan aan te sluiten.

Ook Lance Stroll kreeg dat teken: “Ik ben niet gewaarschuwd voor mensen op de baan”, zei de Canadees vandaag nog. Stroll vervolgde zijn weg en toen hij over de heuvel bij Aqua Minerale aankwam, stonden daar nog marshals op de baan die nog aan het vegen waren. “Ik heb meteen zoveel mogelijk afgeremd om het gevaar zo klein mogelijk te houden maar dit moet in de toekomst wel voorkomen worden.”

‘Kom op, het is 2020’

Achter Stroll reden ook nog anderen, Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi onder ander. En ook Sebastian Vettel passeerde de plek: “Jongens dit is gevaarlijk”, riep hij meteen. Vandaag tijdens de persconferentie zei de Duitser wel een idee te hebben voor de oplossing van dit ‘gênante probleem’, zoals hij het zelf noemde. “Laten we vooral nadenken over de oplossing. De reden dat we ons letterlijk moeten unlappen is omdat er geen software beschikbaar is die dat voor ons kan doen. Een programma dat ons kan resetten, als het ware.”

“Dus we moeten die extra ronde doen, het klinkt behoorlijk gênant maar ik geloof wel dat het zo zit”, vervolgde de viervoudig wereldkampioen. “Ik denk dat er wat extra tijd en moeite moet worden gestoken in de ontwikkeling van software. Achterblijvers moeten in de computer op hun plek gezet kunnen worden.”

“Nu en ook in het verleden krijg je dat coureurs het veld proberen te achterhalen en crashen onder dubbel geel. Bovendien, deze mensen in Imola proberen ons ook te helpen: de gecrashte auto wordt weggetakeld en de baan wordt schoongeveegd. Dit is een softwareprobleem, dat moeten we anno 2020 toch kunnen oplossen.”

