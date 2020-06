Organisatie GP Mexico: ‘Race staat vast op originele datum’

De Grand Prix van Mexico blijft, als het aan de organisatie ligt, gewoon op haar originele datum van 1 november op de Formule 1-kalender staan.

Dat heeft de promotor op de website van de Grand Prix benadrukt. Volgens de organisatie ‘staat de datum stevig vast’ en is de intentie nog altijd de Formule 1 van vrijdag 30 oktober tot en met zondag 1 november te verwelkomen op het Autódromo Hermanos Rodríguez.

De Formule 1 heeft haar kalender flink op de schop moeten gooien door de coronacrisis en presenteerde dinsdag een herziene kalender met acht races voor het Europese deel van het seizoen. Over races later in het jaar werd daarbij niet gerept, behalve dat de sport de rest van de kalender ‘de komende weken’ hoopt rond te krijgen en er nog altijd op vijftien tot en met achttien races wordt gemikt.

Het plan van de Formule 1 is om in oktober en november naar zowel Azië als de Amerika’s te gaan. Met name om de Grand Prix van Amerika in Austin, Texas, bestaan daarbij echter grote vraagtekens vanwege de ernst van de uitbraak van het coronavirus in dat land.

In Mexico lijkt de organisatie zelf dus vooralsnog op business as usual in te zetten. Het doel is ook nog de race gewoon met publiek te houden, al heeft de promotor wel benadrukt dat gezondheid en veiligheid voorop staan en er geld teruggevraagd kan worden als de race door overmacht tóch niet doorgaat of er geen publiek bij kan zijn.

