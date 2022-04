Michel Boeri is er zeker van dat de Formule 1 ook na 2022 in de straten van Monaco zal racen. Hoewel het contract met Liberty Media na dit jaar afloopt voor Grands Prix in Monaco en er veel kapers op de kust zijn om een plekje op de Formule 1-kalender te bemachtigen, zegt de president van de Automobile Club de Monaco (ACM) dat een nieuw contract slechts een formaliteit is.

Na dit seizoen verloopt het contract voor de organisatie van Formule 1-races in Monaco. Boeri ontkrachtte dinsdag tijdens een algemene vergadering van de ACM dat de GP op de wip staat. “In de pers wordt er gesproken over moeilijkheden, om na 2022 Grands Prix te blijven organiseren”, begint Boeri. “Dat is niet waar. We zijn nog in gesprek en moeten het contract alleen nog tekenen”, vervolgt de ACM-president. “Ik kan je garanderen dat de Grand Prix ook na 2022 doorgaat.” Onduidelijk is voor hoeveel jaar er een contract op tafel ligt, maar dat zijn volgens Boeri ‘slechts details’.

Lees ook: Kalenderpuzzel: ‘F1 keert in 2024 terug naar Zuid-Afrika, Spa en Monaco op de wip’

Net als in 2021 staat het prinsdom de komende weken in het teken van drie autosportevenementen. Op 30 april trapt Formule E af met de E-Prix. In mei volgen de Grand Prix Historique (13-15 mei) en Formule 1 (26 – 29 mei).