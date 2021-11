De eerste Grand Prix van Qatar levert een hoop vraagtekens op voor de teams en coureurs. Zo bestaan er ook enkele zorgen over de inhaalmogelijkheden op het snelle circuit, maar de organisatie van de GP van Qatar verzekert: “Er zullen veel inhaalacties zijn.”

Het Losail International Circuit is een bekende voor de MotoGP-fanaten. Het circuit is al sinds 2004 het decor voor de seizoensopening van de koningsklasse van de tweewielers en levert regelmatig vuurwerk op dankzij de enorme slipstream op start/finish. Losail is 5,4 kilometer lang en telt zestien bochten, waarvan tien naar rechts en zes naar links.

Voor de Formule 1 is het echter een gloednieuw evenement. De Formule 1 haalde Qatar binnen als vervanger zodat er alsnog 22 races op de kalender kwamen te staan, waar ze eerst 23 nog op de planning hadden. Dat is niet alleen voor dit seizoen: vanaf 2023 staat Qatar in ieder geval tien jaar op de Formule 1-kalender. Of dat ook op het Losail International Circuit zal zijn, is nog niet bekend.

Dit weekend mogen de coureurs dus aan de slag op het onbekende terrein. Er zal wel wat werk in de simulator verricht zijn, maar hoe betrouwbaar die data zijn, weten ze pas zodra ze de eerste meters hebben gereden. De aard van het circuit zou volgens velen ervoor zorgen dat er weinig inhaalacties zullen plaatsvinden. De coureurs kunnen rekenen op één DRS-zone op het start/finishgedeelte, maar moeten verder op eigen kracht in zien te halen in de vloeiende bochtensecties. Bij de organisatie zijn ze er in ieder geval van overtuigd dat er veel inhaalacties zullen zijn.

“Niemand heeft data voor dit circuit, niemand heeft hier ooit gereden dus dat voegt veel toe, zegt Amro Al-Hamad, chef autosport van Qatar, tegen Motorsport.com. “Elke minuut in de vrije training zal een verschil maken omdat ze nog steeds niet weten wat voor soort afstelling zij nodig hebben.”

“De strategie zal ook compleet anders zijn wat betreft bandenmanagement”, vervolgt Al-Hamad. “Het is een zeer snel circuit, een vloeiende baan met een aantal inhaalmogelijkheden. Ik weet dat er veel inhaalacties zullen zijn, in tegenstelling tot de speculaties die de ronde doen. Mensen zeggen dat dit circuit draait om het rechte stuk, maar dat is niet het geval. Het is een zeer technisch circuit. Je hebt veel downforce nodig. Er zijn veel strategieën mogelijk voor de banden.”