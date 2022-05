De organisatie van de Grand Prix van Spanje heeft beloofd dat het raceweekend volgend jaar een stuk beter geregeld wordt dan dit jaar. De klachten stroomden afgelopen weekend binnen en waren dusdanig serieus dat de Formule 1 de organisatie een tik op de vingers gaf.

Het was afgelopen weekend bloedheet in Barcelona, waar de temperatuur ruim boven de 35 graden lag. Na alle coronajaren was het plots weer een uitverkochte boel op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar de organisatie niet voorbereid leek op de drukte. Zo klaagden aanwezige Formule 1-fans dat ze soms wel langer dan een uur in de rij moesten staan voor eten en drinken en was er in sommige gevallen zelfs een tekort aan water. Bovendien was het vervoer slecht geregeld: mensen moesten op station Montmeló uren wachten op de trein richting Barcelona.

Kortom, het regende klachten in het zonovergoten Barcelona, waar de organisatie van de Spaanse Grand Prix zelfs een tik op de vingers kreeg van de Formule 1. “We hebben de promotor ervan op de hoogte gesteld dat dit onacceptabel is en opgelost moet worden voor volgend seizoen”, liet de Formule 1 aan Motorsport.com weten.

Die waarschuwing is duidelijk binnengekomen bij de organisatie van de Spaanse Grand Prix. Circuitbaas Josep Lluis Santamaria geeft toe dat de organisatie het aantal toeschouwers heeft onderschat. “Ik heb een brief ontvangen van de president en CEO van de Formule 1, waarin hij ons feliciteert met het weekend, het belang van de Spaanse Grand Prix in de Formule 1-geschiedenis benadrukt en de passie viert die tijdens de Grand Prix is beleefd”, zegt Santamaria tegen Motorsport.com.

“In de brief wijst de Formule 1 er ook op dat er dingen zijn waar we samen aan moeten werken, zowel het circuit als de Formule 1, om te blijven verbeteren en de ervaring nog beter te maken voor de fans”, vervolgt Santamaria. “Domenicali zei dat de Formule 1 en het circuit zaken als verkeer en andere kleine zaken zullen bespreken om het hele weekend beter te maken. Het is waar dat er fouten zijn gemaakt waaraan moet worden gewerkt en die moeten worden aangepast”, erkent hij. “Het is een grand prix geweest met de op twee na beste opkomst in de geschiedenis van de race.”

Weer werkt tegen

Santamaria wijst erop dat RENFE, de spoorwegmaatschappij, ook niet voorbereid was op de enorme drukte. RENFE heeft namelijk gemeld dat er 75.000 Formule 1-fans gebruik hebben gemaakt van de trein, dat is een kwart van de mensen die de Grand Prix hebben bezocht en het is twee keer zoveel als in 2019. “Wij werken al samen met de verkeers- en mobiliteitsdiensten om iedereen beter van dienst te kunnen zijn”, verzekert Santamaria.

Bovendien hielpen de hoge temperaturen ook niet, benadrukt Santamaria. “De temperatuur op vrijdag was zeer hoog, daardoor stonden op sommige punten aanzienlijke rijen. We hebben in diezelfde nacht van vrijdag op zaterdag actie ondernomen en 45 extra verkooppunten geopend die voor zondag waren gepland, en nog eens zeven, alleen voor drank”, legt hij uit. “We hebben de temperatuur niet in de hand. Alles was afgestemd op het aantal mensen dat zou komen, maar de temperatuur heeft ons tegengewerkt.”