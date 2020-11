Organisator Australische Grand Prix hoopt fans te kunnen verwelkomen in maart

Volgend jaar wordt het Formule 1-seizoen zoals vanouds afgetrapt in Australië in het weekend van 19 tot 21 maart, maar met de zorgen rond corona is het nog niet duidelijk of de fans welkom zijn in Melbourne. De organisator van de Grand Prix werkt aan een plan om de race met publiek te houden.

Melbourne heeft een aantal strenge maatregelen genomen sinds juli om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo ging de stad in een complete lockdown om zo het virus te bestrijden en het heeft geholpen: de stad heeft nu al tien dagen geen nieuwe besmettingen.

En dus hoopt de organisator van de race, de Australian Grand Prix Corporation (AGPC, red.) dat ze volgend jaar een race kunnen organiseren met publiek. “We zijn ontzettend blij dat we volgend jaar weer een Grand Prix kunnen organiseren”, zegt CEO Andrew Westacott in gesprek met Autosport.

“We werken nauw samen met de staat Victoria en met het ministerie van volksgezondheid en hopelijk kunnen we in maart de fans weer verwelkomen in Albert Park. De veiligheid van de bezoekers staat voorop en met het grote park rond het circuit van maar liefst 10,6 kilometer kunnen we een veilige situatie creëren”, stelt de CEO.

