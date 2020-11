Szafnauer: ‘Snelheid is 99% mentaal, dus wij kunnen Vettel terug op niveau krijgen’

Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer is er totaal niet bang voor dat hij met Sebastian Vettel de kat in de zak heeft gekocht, nu de viervoudig wereldkampioen worstelt bij Ferrari en teamgenoot Charles Leclerc hem stelselmatig de baas is. “Wij kunnen hem terugkrijgen op het niveau dat we van hem kennen.”

Dat komt in de eerste plaats, zo legt Szafnauer maar weer eens uit in de In the Fast Lane-podcast, omdat hij niet gelooft dat een viervoudig kampioen als Vettel ineens vergeet hoe hij een Formule 1-bolide moet besturen.

Szafnauer denkt daarnaast evenmin dat Vettel op 33-jarige leeftijd over zijn top heen is. In tegendeel zelfs: “Mensen – en coureurs – zijn op hun 33ste echt nog niet over hun piek heen. Ze zitten er op die leeftijd vaak nog op, of groeien er zelfs nog naartoe”, poneert de Amerikaan die stelling.

Dat Vettel momenteel klop krijgt van Leclerc – het staat 85 – 18 qua WK-punten voor Leclerc en 11 -2 in het kwalificatieduel – schrijft Szafnauer vooral toe aan de mentaliteit binnen Ferrari en mindset van Vettel sinds de Scuderia begin dit jaar heeft besloten niet met hem door te gaan.

“Los van het fysieke aspect van het besturen van de auto, is dit vooral een mentale sport. Snelheid is 99% mentaal, dus als we Sebastian in de juiste mindset kunnen krijgen door onze werkwijze en omdat er minder druk is dan bij Ferrari, kunnen we hem terugkrijgen op het niveau dat we van hem kennen.”

In Vettel en Lance Stroll zal Racing Point in dat geval een sterk duo hebben, denkt de teambaas van de formatie die in 2021 verdergaat als Aston Martin. “Dan hebben we namelijk een jonge, opkomende coureur met enorm veel talent die veel kan leren van zijn viervoudig wereldkampioen als teamgenoot.”

