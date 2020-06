Organisator Braziliaanse GP: ‘Grand Prix zal plaatsvinden met publiek’

Volgens de organisator van de Braziliaanse Grand Prix zal de race op Interlagos in november met toeschouwers verreden worden, ondanks dat het land momenteel zwaar geteisterd wordt door het coronavirus. De GP van Brazilië staat voorlopig op 15 november op de kalender.



Brazilië lijkt het coronavirus voorlopig niet onder controle te krijgen. Het Zuid-Amerikaanse land het heeft het op één na hoogste aantal gevallen ter wereld. Gisteren alleen al testten 30.102 mensen positief op Covid-19 in Brazilië, wat het totaal op 498.440 besmettingen en 28.834 sterfgevallen brengt.

Het epicentrum is Sao Paulo, de grootste stad van Zuid-Amerika waar ook de Autódromo José Carlos Pace gelegen is. Ondanks dat 20% van de gevallen van het coronavirus in Brazilië in Sao Paulo gemeld zijn, mogen winkels en shoppingcentra morgen na twee maanden weer open. Volgens burgemeester Bruno Covas evolueert de situatie gunstig en komt ook de F1-race niet in gevaar.



Raceorganisator Tamas Rohonyi gaat nog een stap verder. Volgens Rohonyi “liggen de voorbereidingen voor de Braziliaanse Grand Prix op schema en zijn we zijn er zeker dat het beroemde circuit van Interlagos weer zal zorgen voor een fascinerende race. Het evenement zal zonder problemen plaatsvinden zoals initieel gepland. We verwachten dat de FIA de datum van november bevestigt zodat we tickets kunnen verkopen.” Dat vertelt hij aan Forbes.

