Mercedes kan niet wachten om het weekend in São Paulo achter zich te laten. Teambaas Toto Wolff beschrijft het als ‘een van de slechtste weekenden’ in zijn carrière als teambaas. Lewis Hamilton wil het liefst zo snel mogelijk door naar de auto van volgend jaar.

Voorafgaand aan het raceweekend was Mercedes nog ‘voorzichtig optimistisch’, zoals Wolff het noemde. En met goede reden. In de twee voorgaande races was Lewis Hamilton als tweede geëindigd. In Austin liep hij zelfs zo snel in op winnaar Max Verstappen, dat met een paar rondes meer Hamilton zowaar een uitdager voor de winst had kunnen zijn. Het leek er eindelijk op dat Mercedes vat had gekregen op de auto en op het juiste pad zat.

Daar was in Brazilië echter niets van te merken. Op het circuit waar Mercedes voor het laatst een race had gewonnen, beleefde het team dit jaar een dramatisch weekend. Hamilton en George Russell werden respectievelijk zevende en vierde in de sprintrace, met als dieptepunt dat Yuki Tsunoda in zijn AlphaTauri Hamilton inhaalde op pure snelheid. De Grand Prix ging al niet veel beter. Hamilton eindigde dit keer als achtste. Hij kon Tsunoda wel achter zich houden, maar was machteloos tegen de Alpine van Pierre Gasly. Russell viel uit met motorproblemen, al werd hem daarmee wel een grotere blamage bespaard. Verstappen stond namelijk op het punt om Russell op een ronde achterstand te zetten. Al met al verlaat het team São Paulo met slechts elf punten.

‘Ons slechtste weekend’

Toto Wolff neemt na de race dan ook geen blad voor de mond. “Het is verbijsterend en volledig onacceptabel”, stelt hij tegen de verzamelde media. “We hebben een goede structuur en zijn een sterk team, maar vandaag leken we echt niet op een sterk team. Wat mij betreft was dit het slechtste weekend in dertien jaar tijd. Deze auto verdient het niet om te winnen.”

De slechte resultaten van Mercedes dit jaar – en vorig jaar – komen voor het grootste deel doordat het team worstelt met de nieuwe vormgeving. In 2022 ging er een nieuw reglement voor de aerodynamica in en sindsdien ligt Mercedes mijlenver achter op Red Bull. Het lukt het team maar niet om de vinger op de zere plek te leggen en de prestaties te verbeteren.

“De ontwikkeling van deze auto was er vooral een van pleisters plakken”, erkent Wolff ook. “Maar de basis was al niet goed. Het blijkt maar weer dat het ontwerp zo onvoorspelbaar is en allebei de kanten op kan gaan. We hebben volgend jaar een fundamenteel andere auto, en we hebben vandaag gezien dat dat ook het beste is. Het voelt natuurlijk erg naar voor het hele team. Ik hoop dat we het volgende seizoen kunnen beginnen met de focus volledig op de nieuwe auto.”

Ook Hamilton had weinig goeds te zeggen over de auto. “Godzijdank heb ik nog maar twee races te gaan met dit ding”, zegt hij tegen The Guardian. “Er zijn momenten dat hij goed werkt en er zijn momenten dat hij absoluut niet goed werkt. Het schommelt tijdens de ronde. We moeten uitzoeken hoe dat komt. Op dit moment zijn we langzaam op het rechte stuk en langzaam in de bochten. Dit is er eentje om te vergeten.”

