Mercedes begint met goede hoop aan het raceweekend in Brazilië. Op de plek waar het team voor het laatst een race won, zal de Duitse renstal proberen verder uit te lopen op de concurrentie. Terwijl teambaas Toto Wolff niet op de zaken vooruit wil lopen, staat Lewis Hamilton klaar om elke kans aan te grijpen die hij krijgt.

De zeven vette jaren en de zeven magere jaren. Het is een uitdrukking die maar al te toepasselijk lijkt voor Mercedes. Na zeven jaar absolute dominantie is het team nu voor het tweede seizoen op rij veroordeeld tot een strijd om de tweede plek. Sinds het slot van 2021 heeft Mercedes slechts één race gewonnen: de Grand Prix van Brazilië van 2022.

Het is dan ook geen verrassing dat er dit weekend opnieuw naar Mercedes wordt gekeken als kanshebbers. Teambaas Toto Wolff wil echter nog niet al te hard van stapel lopen. “Ik wil niet te optimistisch zijn”, verklaart de Oostenrijker. “Alleen gekken zijn optimistisch. Ik blijf zelf liever met beide benen op de grond. We gaan ons best doen, in de voorhoede kwalificeren, en hopelijk kunnen we Verstappen dan uitdagen.”

Toch zit er bij Wolff ook wel een sprankje hoop verscholen. “We hebben de afgelopen races een bemoedigend tempo laten zien, dus we gaan naar Interlagos met voorzichtig optimisme. Maar we weten ook dat de W14 [de auto van Mercedes] onvoorspelbaar kan zijn. Na Mexico hadden we nog steeds een goede voorsprong op Ferrari in de strijd om de tweede plek bij de constructeurs. Dat is een erg belangrijke strijd voor ons en daar zijn we ook erg op gefocust. De auto toonde zich erg sterk in Mexico. En natuurlijk hebben we mooie herinneringen aan Brazilië, al helemaal gezien de afgelopen twee edities. Lewis had een spectaculaire overwinning in 2021 en George behaalde hier zijn eerste winst in 2022.”

Hamilton aast op een kans

Mercedes heeft het de afgelopen paar races inderdaad erg goed gedaan. In Singapore maakten beide coureurs een goede kans op de overwinning. In Qatar begonnen ze op plek twee en drie en hadden ze allebei op het podium kunnen staan als ze niet bij de start op elkaar botsten. Tijdens de race in Austin liep Hamilton in de slotfase met rasse schreden in op Max Verstappen, al werd hij na afloop gediskwalificeerd. En in Mexico eindigde Lewis Hamilton als tweede met de snelste raceronde en een ruime voorsprong op iedereen achter hem.

Hamilton heeft dan ook goede hoop dat hij onder de juiste omstandigheden kans maakt op een overwinning. Vorig jaar sloot hij voor het eerst in zijn F1-carrière een seizoen af zonder overwinning. Dit jaar laat hij dat niet nog eens gebeuren.

“Ik denk dat de Red Bull waarschijnlijk weer bliksemsnel is, want zo goed is die auto nou eenmaal”, analyseert Hamilton. “Maar als dat niet gebeurt, dan zal ik klaar staan om hen uit te dagen. Als het een beetje lijkt op de race in Austin, waarin wij de betere strategie hadden, dan zou dat geweldig zijn. Vorig jaar eindigde ik met lege handen. Ik ben niet van plan om dat dit jaar weer mee te maken.”

