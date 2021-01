Organisator Duitse Grand Prix schuift ook Hockenheim naar voren als reserverace

Naast de Nürburgring lijkt ook Hockenheim een optie om een Grand Prix te houden als er in 2021 races van de kalender vallen door de coronacrisis.

Dat maakt de generaal secretaris van de Duitse automobielclub AvD, Lutz Leif Linden, duidelijk ten overstaan van het Duitse persbureau DPA. De AvD is de organisator van de Duitse Grand Prix, die tot en met 2019 op Hockenheim is gehouden, maar sindsdien geen vast plekje op de kalender meer heeft.

Nadat er in 2020 races wegvielen vanwege de coronacrisis, ging de Formule 1 echter met zowel Hockenheim als de Nürburgring in gesprek om een vervangende race te houden. Met Hockenheim kwam het er vorig jaar niet uit, met de Nürburgring wel.

Voor 2021 staat er weer geen Grand Prix in Duitsland op het programma, maar zoals Leif Linden aangeeft ‘kunnen we dit jaar wel wat veranderingen op de kalender zien’. Dit natuurlijk vanwege de aanhoudende coronacrisis.

De Nürburgring heeft al gezegd weer klaar te staan als reservelocatie, en namens de AvD stelt Leif Linden nu dat ook Hockenheim een optie is. “Als organisator van de Duitse Grand Prix, staan we paraat. Als Liberty Media een race op Hockenheim of de Nürburgring wil houden, zullen we ze steunen.”

Op de huidige Formule 1-kalender staan Monaco, Canada en Azerbeidzjan op de tocht, Australië en China zijn al uitgesteld. Dat Hockenheim vorig jaar afhaakte in de gesprekken met de Formule 1, kwam door de combinatie van de financiële voorwaarden en de lokale coronamaatregelen.

