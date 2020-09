Organisatoren GP Canada en Groot-Brittannië ‘geen interesse’ in race met beperkt aantal fans

De organisatoren van de Grand Prix van Canada en de Grand Prix van Groot-Brittannië hebben geen interesse om in 2021 een race te organiseren als dit met een beperkt aantal fans zal zijn, zo meldt The Race. Volgens de baas van Silverstone, Stuart Pringle, is het niet rendabel om een race met een capaciteit van minder dan zestig procent te organiseren, terwijl de promotor van de GP van Canada, Francois Dumotier, zich zorgen maakt over de kalender voor 2021.

Vanwege het coronavirus werd de kalender overhoop gegooid en was er pas sinds de Grand Prix van Toscane weer toegang voor fans, al was dat zeer beperkt. In Rusland zitten er al weer veel meer fans, al is het nog steeds niet op volle capaciteit. De organisatoren van de Grand Prix van Canada en de Grand Prix van Groot-Brittannië hebben ‘geen interesse’ om volgend jaar een race te organiseren met een beperkt aantal fans.

Silverstone organiseerde dit seizoen twee races, zonder toeschouwers. “Het zou voor ons niet werken met een verminderde capaciteit, sterker nog, het zou niet werken voor de meeste sporten, zeker hier in het Verenigd Koninkrijk”, zegt Stuart Pringle, de baas van het Britse circuit. “Ik heb contact met alle grote sportpromotors en ze zeggen allemaal hetzelfde. Het break-even punt ligt voor ons bij een capaciteit van tussen de zestig en negentig procent, afhankelijk van de overheadkosten en andere kosten, en zoals je je wel kan voorstellen met de Formule 1 zitten we wel tegen de limiet aan. Dus als we een race met een capaciteit van dertig procent zouden organiseren dan verlies ik sneller meer geld. Geen interesse”, aldus Pringle.

Zorgen om kalender

Ook Francois Dumontier, de racepromotor van de GP van Canada, zegt weinig interesse te hebben. “Nee, om eerlijk te zijn.” Het zou volgens hem ‘niet rendabel’ zijn met de lokale restricties en waarschuwt dat de Formule 1 opnieuw te maken kan krijgen met problemen met de kalender als het virus op andere continenten blijft verspreiden. “We kijken er natuurlijk heel goed naar, net als iedereen. Ik maak me een beetje zorgen over wat er begin 2021 gaat gebeuren. Volgens mij wordt de kalender rond oktober bekendgemaakt. We moeten erg voorzichtig zijn en heel goed kijken en samenwerken met de Formule 1 en alle promotors, samen met onze lokale aandeelhouders.”

Dumontier voegt toe dat hij zich zorgen maakt om het feit dat de Formule 1 volgend jaar wellicht opnieuw het Amerikaanse continent moet overslaan. “Ik weet dat het zorgelijk zal zijn voor de Formule 1 om de Atlantische Oceaan over te steken om hier te komen. We houden het daarom goed in de gaten.”