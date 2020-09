Twijfels over doorgaan Australische Grand Prix in 2021: ‘We wachten op groen licht’

Er zijn grote twijfels of het seizoen volgend jaar gaat beginnen in Australië. Het is nog niet duidelijk of de lokale overheid toestemming geeft om de race te organiseren.

Dit jaar zou de 25ste race in Melbourne gehouden worden, maar die werd op het laatste moment afgeblazen vanwege een coronabesmetting bij een medewerker van McLaren. Het is maar de vraag of de race in 2021 doorgaat. De AFL finale (Australian Football League, red.) wordt altijd gehouden in het cricketstadion in Melbourne, maar de finale wijkt nu uit naar een andere stad.

Melbourne zit momenteel in een lockdown, ondanks dat er maar relatief weinig besmettingen (14 besmettingen op donderdag, red.) zijn. De Australische Supercars rijden altijd in het bijprogramma in Melbourne. De CEO van de Supercars, Sean Seamer, erkent dat er twijfels zijn of het evenement doorgaat.

“Net als iedereen, wacht ik op de bevestiging dat het evenement doorgaat. Dan gaan we kijken wat wij gaan doen. Maar we wachten op groen licht”, vertelt Sean Seamer aan Speedcafe.

