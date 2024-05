Terwijl Lando Norris zich voorbereidt op de strijd met Max Verstappen, weet ook Oscar Piastri dat hij in Monaco zou kunnen winnen. De Australiër maakt gebruik van dezelfde McLaren die Red Bull eerder het vuur aan de schenen kon leggen. Piastri beseft dat de kwalificatie in Monaco kansen biedt, maar wil niet ‘op de zaken vooruit lopen’.

Een relaxte Oscar Piastri staat aan de vooravond van het raceweekend in Monaco de pers te woord. Na McLarens successen in Miami en Imola weet hij dat hij kan stunten op de straten van het prinsdom. “Het is altijd spannend als je weet dat je kan winnen”, vertelt de 23-jarige coureur. “Deze plek staat natuurlijk iets hoger op de lijst met plekken waar je wil winnen, maar ik denk niet dat we op de zaken vooruit moeten lopen.”

Piastri weet dat de messen geslepen zijn – ook de concurrentie aast zaterdag op poleposition in Monaco. “Het is geen gegeven dat we de beste zijn, Ferrari en Red Bull zijn allebei erg snel”, vervolgt hij. “Dit is een heel ander circuit dan Imola en Miami, dus we zullen zien.”

In het verleden was McLaren niet altijd competitief in Monte Carlo, mede dankzij de lage snelheden die het circuit vereist. “We hebben veel vooruitgang geboekt in de langzame bochten dus we kunnen best optimistisch zijn”, meent Piastri. “Tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat we pas één race gewonnen hebben. Er is nog veel werk te doen, maar het gaat de goede kant op.”

Titelrace

Teamgenoot Lando Norris heeft al meerdere keren laten weten dat hij kansen ziet voor het wereldkampioenschap. Piastri is daar nog niet zo mee bezig. “Dit jaar wordt het erg lastig”, lacht hij. “Zeker in het rijderskampioenschap. Ik weet niet eens waar ik sta, ik ben daar totaal niet mee bezig.”

Bij de constructeurs is er wellicht iets mogelijk voor de Britse renstal. McLaren staat op dit moment op de derde plaats, achter concurrenten Ferrari en Red Bull. “Voor het constructeurskampioenschap zouden we goede punten moeten kunnen scoren, maar nogmaals, we zijn pas twee weekenden écht competitief geweest”, verzucht Piastri. “Pas als we consistent kunnen winnen doen we mee voor de titel.”

