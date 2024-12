Oscar Piastri kan tevreden terugkijken op zijn tweede Formule 1-seizoen. In de uiterst competitieve MCL38 van McLaren won hij zijn eerste twee Grands Prix. Opvallend genoeg laat zijn eerste poleposition nog op zich wachten. In aanloop naar 2025 wil hij zijn snelheid in de kwalificaties verbeteren. Als McLaren opnieuw competitief is, wil hij immers een gooi doen naar de titel.

“Dit seizoen heb ik het gevoel dat ik goede stappen voorwaarts heb gemaakt”, zei Oscar Piastri na de GP van Abu Dhabi tegen Autosport. “Maar er is nog genoeg ruimte voor verbetering.” De 23-jarige coureur uit Melbourne eindigde op de vierde plaats bij de coureurs, maar hielp McLaren wel aan de eerste constructeurstitel sinds 1998. Hij was het meest kritisch op zijn kwalificatiestijl – waar teamgenoot Lando Norris acht keer vanaf de eerste startplek vertrok, kwam Piastri nooit verder dan de tweede tijd.

‘Alles bij elkaar brengen’

“Het grootste pijnpunt is dat ik een paar posities te veel heb laten liggen in de kwalificaties”, aldus Oscar Piastri. “Ik denk niet dat ik het mezelf ooit makkelijk heb gemaakt in de races, wat dat betreft. Dus daar ligt de meeste focus deze winter; proberen om die laatste honderdsten en tienden goed te maken. Ik heb het gevoel dat ik op alle andere gebieden heb kunnen laten zien waartoe ik in staat ben en dat ik me heb verbeterd. Dus nu is het een kwestie van alles bij elkaar brengen. De marges zijn gering, dus als ik alles goed doe, belooft dat veel goeds.”

Op de vraag of hij er vertrouwen in heeft dat hij die volgende stap kan maken, reageerde Piastri: “Ik denk het wel. Het belangrijkste voor mij is dat ik vaak meteen begreep waar ik tijd heb laten liggen. Ook na de kwalificatie in Abu Dhabi wist ik vrijwel meteen waar het fout was gegaan.” De Australiër eindigde op Yas Marina op twee tienden van polesitter Lando Norris. “Het gaat dus niet zozeer om het vinden van die extra snelheid, maar meer om het zorgen dat je altijd op de top van je kunnen zit. Als me dat lukt, gaan we een leuk seizoen tegemoet.”

