“Mark Webber is actief op zoek naar een gesprek,” beweerde Helmut Marko deze week. De voormalig Formule 1-coureur en manager van Oscar Piastri zou willen onderhandelen over een Red Bull-stoeltje voor de jonge Australiër. Komt de McLaren-coureur straks naast Max Verstappen terecht? “Voorlopig niet,” reageerde Piastri, die dergelijke geruchten lachend wegwuifde.

Red Bull zou de afgelopen maanden veel interesse hebben getoond in Oscar Piastri. De 23-jarige coureur, die McLaren samen met teamgenoot Lando Norris verzekerde van de leiding in het constructeurskampioenschap, is hoe dan ook in trek. Volgens Helmut Marko is de interesse van Red Bull wederzijds. “Mark Webber is op zoek naar een gesprek,” zei hij tegen F1-Insider.

Op de persdag in Mexico-Stad werd Piastri gevraagd naar de opmerkingen van Marko en of hij daadwerkelijk een toekomst met Red Bull ambieert. “Absoluut niet,” lachte de jonge coureur, die deze geruchten direct wilde ontkrachten. “Ik ben erg blij met waar ik sta. Ik heb nog een tweejarig contract met McLaren, dus voorlopig ga ik nergens anders heen.”

‘Helmut Marko roept wel meer’

Oscar Piastri debuteerde in 2023 bij McLaren. In Woking waren ze al snel onder de indruk van de vaardigheden en de professionaliteit van het Australische talent. In september van dat jaar kreeg hij een nieuw contract tot en met 2026. Piastri, die zich dit jaar opnieuw heeft bewezen als een geduchte coureur en inmiddels ook twee Grands Prix heeft gewonnen, laat zich niet van zijn stuk brengen door de avances van Red Bull.

“Helmut Marko roept elke week wel iets,” grapte hij. “Het doet me niet zoveel. Begrijp me niet verkeerd, het is een mooi compliment, maar ik ben blij met waar ik ben. Daarbij heeft Red Bull al een behoorlijk grote pool met toekomstige coureurs.” De Oostenrijkers hebben met Visa RB-coureurs Yuki Tsunoda en Liam Lawson twee rijders die gebrand zijn op een plekje bij het hoofdteam.

