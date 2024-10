Overweegt Oscar Piastri dan toch een overstap naar Red Bull? Volgens adviseur Helmut Marko is Piastri’s manager, Mark Webber, in ieder geval alvast erg geïnteresseerd in een gesprek over de mogelijkheden voor de Australiër. Sergio Pérez beweert echter dat hij ook volgend jaar nog gewoon voor Red Bull rijdt.

Oscar Piastri is pas aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 bezig, maar heeft al twee overwinningen op zak. De Australiër speelt een cruciale rol in McLarens strijd om de constructeurstitel, maar Piastri is niet alleen maar bij zijn huidige renstal in trek. Ook Red Bull, die moest toezien hoe de Britse renstal in het kampioenschap voorbijkwam, heeft interesse in de jonge Australiër.

Red Bull-adviseur Helmut Marko onthult daarbij dat de interesse zelfs wederzijds is. “Laten we het zo zeggen”, vertelt de Oostenrijker aan F1 Insider. “Mark Webber (Piastri’s manager, red.) is op zoek naar een intensief gesprek.”

Pérez gaat niet weg

Mocht Piastri inderdaad naar Red Bull overstappen, dan lijkt het erop dat Sergio Pérez plaats moet maken voor de Australiër. De toekomst van de Mexicaanse coureur bij Red Bull is namelijk door zijn aanhoudende vormdip nog steeds onduidelijk. Zelf is Pérez de geruchten zat.

“Ik vind het niet eerlijk dat ze (journalisten, red.) dit soort geruchten verzinnen, want uiteindelijk creëer je onzekerheid voor de mensen die zich enorm inspannen om mij te steunen bij de Grand Prix van Mexico”, vertelt Pérez voorafgaand aan zijn thuisrace. “Ik probeer altijd gefocust te blijven op mijn werk. Ik ga niet weg. Ik heb een contract, ik weet heel goed wat erin staat en er is geen twijfel over dat ik hier volgend jaar nog ben.”

