De verbale strijd tussen Red Bull-adviseur Helmut Marko en McLaren-CEO Zak Brown krijgt een volgend hoofdstuk. De 81-jarige Oostenrijker legt uit hoe Brown zijn uitspraken over de mentale kracht van Lando Norris heeft verdraaid. Marko verbaast dat eigenlijk niet, want volgens de Oostenrijker doet de Amerikaan dat wel vaker.

Red Bull-adviseur Helmut Marko zorgde voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Austin al voor onrust met zijn uitspraken over de mentale kracht van Lando Norris. Volgens de Oostenrijker is de McLaren-coureur mentaal niet zo sterk als Max Verstappen. Marko kaartte daarbij ook de minder goede openingsrondes van Norris aan, waarbij de coureur nog wel eens een plek of twee verliest.

LEES OOK: Helmut Marko: ‘Norris mist de mentale kracht voor een F1-titel’

Marko verdedigt zich

Zowel McLaren-CEO Zak Brown als McLaren-teambaas Andrea Stella pikte het commentaar van Marko niet. De 81-jarige adviseur legt nu uit dat zijn woorden door met name Brown verkeerd zijn begrepen. “Er was weer ophef, alleen omdat ik zei dat Norris een slechte starter is”, zegt Marko in gesprek met OE24.

LEES OOK: Marko verdedigt zich tegen Brown: ‘Mij werd gevraagd wie wereldkampioen wordt’

“Ik heb het nooit over mentale gezondheid gehad, ik zei alleen dat Max mentaal sterker is”, verdedigt Marko zich nogmaals. “Ze mogen eigenlijk mijn bewoording niet verdraaien. Ze veroorzaken opzettelijk onrust. Maar we kennen de spelletjes van Zak Brown, hij veroorzaakt opzettelijk onrust waar hij maar kan.”

Lees hier alles over de GP van Mexico

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!