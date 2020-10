Oud Ferrari-coureur Felipe Massa: ‘Ferrari heeft de reglementswijzigingen hard nodig’

Ferrari beleeft het slechtste seizoen in ruim 40 jaar en dat doet pijn bij oud Ferrari-coureur Felipe Massa. “Het is niet leuk om te zien dat ze het nu zo moeilijk hebben. Ze hebben de reglementswijzigingen hard nodig.”

Massa reed tussen 2006 en 2013 bij Ferrari en vindt het jammer dat Ferrari niet mee kan vechten voor podiums en overwinningen. “Ze hebben zoveel gewonnen in het verleden en hebben zo vaak voor de titel gestreden en dan worstelen ze nu om in de top tien te eindigen. Dat doet gewoon pijn. Ik steun ze nog steeds, ik hou, ondanks dat ze het nu wat moeilijker hebben, nog steeds van het team”, zegt Massa in The Fast Lane podcast.

“Ik hoop dat ze snel weer kunnen vechten voor overwinningen en wereldtitels, maar dat gaat denk ik nog wel even duren. Ik weet niet hoe sterk ze volgend jaar gaan zijn. Het gaat denk ik wel iets beter volgend jaar, maar dan is de vraag hoeveel beter”, vertelt de Braziliaan.

“Ferrari heeft de reglementswijzigingen hard nodig. Ze zijn druk met de auto van 2022 bezig en ik hoop dat ze dan weer gaan strijden voor overwinningen en wereldtitels”, aldus de oud Ferrari-coureur.

