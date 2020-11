Oud Formule 1-coureur Button ziet een andere Hamilton tegenwoordig

Lewis Hamilton stevent af op zijn zevende wereldtitel en kan in Turkije al kampioen worden. De Brit heeft dit jaar niet echt tegenstand gehad van zijn teamgenoot, Valtteri Bottas, en dat komt volgens Jenson Button doordat Bottas hem niet tot het uiterste pusht, maar vooral doordat Hamilton veranderd is.

Lewis Hamilton liet zich na de Grand Prix van Emilia-Romagna lovend uit over zijn teamgenoot. “Ik denk dat hij beter is dan een groot deel van de huidige grid”, vertelde de Brit. “En dan niet alleen in zijn manier van rijden, maar meer in zijn mentale houding en aanpak.”

Zijn oude ploegmaat Jenson Button denkt daar anders over. “Verstappen pusht hem niet, omdat hij de auto er niet voor heeft en Bottas pusht hem niet. We zien een andere Lewis tegenwoordig”, beweert de wereldkampioen van 2009 in de The Collecting Cars Podcast.

De twee waren tussen 2010 en 2012 teamgenoten bij McLaren en ze waren enorm aan elkaar gewaagd. “Hij won tien races, ik acht. Hij versloeg me vaak op de zaterdag, maar in de races was het steeds een ander verhaal. Hij was snel, maar maakte soms wat fouten, vrat zijn banden op of was niet zuinig op zijn brandstof”, zegt Button.

“Maar nu is het totaal anders”, stelt de vijftienvoudig Grand Prix-winnaar. “Hij maakt bijna geen fouten meer”, aldus de oud McLaren-coureur.

