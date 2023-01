Oud-Renault F1-teambaas Cyril Abiteboul gaat aan de slag als teambaas van het rallyteam van Hyundai in het World Rally Championship. Hem staat een grote taak te wachten nadat het team vorig jaar vijf zeges pakte, een record voor het Zuid-Koreaanse merk.

Abiteboul stond jarenlang aan het roer van Renault als teambaas, maar moest met de metamorfose naar Alpine afscheid nemen van de Formule 1. De Fransman paste volgens Renault-baas Luca de Meo niet bij de nieuwe structuur van het Formule 1-team, dat het even zonder teambaas deed maar in Otmar Szafnauer vorig jaar wel weer een teambaas in huis haalde.

Abiteboul was in 2013 en 2014 teambaas van het Caterham Formule 1-team en had van 2016 tot en met 2020 de leiding over het Renault Formule 1-team. De 45-jarige Fransman moest van Renault weer een kampioensteam maken, maar slaagde daar niet in. Bovendien lag Abiteboul lange tijd in de clinch met Red Bull, aan wie Renault motoren leverde. Red Bull was niet tevreden met de hybridemotoren van het Franse merk en stapte in 2019 over haar Honda.

Na zijn vertrek bij Renault stapte Abiteboul over naar Mecachrome, waar hij als adviseur aan de slag ging. Daarmee was hij indirect weer verbonden aan Renault en Alpine, aangezien Mecachrome een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling en productie van die krachtbronnen.

Nu zijn die banden met Renault weer voorbij, aangezien Hyundai heeft aangekondigd dat Abiteboul aan de slag gaat als teambaas van het rallyteam in het WRC. Daar neemt hij de taken over van interim-teambaas Julien Moncet. Abiteboul is bovendien verantwoordelijk voor de klantenteams van Hyundai.

Abiteboul, die dankzij een verloren weddenschap met Daniel Ricciardo een tattoo heeft, nam even afstand van de automotive-industrie en de autosport, maar verlangde naar een terugkeer. “Het zat nog sterk in mijn bloed, die passie voor de autosport”, zegt Abiteboul tegen WRC.com.

Door zijn connecties bij Hyundai wist Abiteboul dat zij een nieuwe teambaas zochten. “Ik nam contact op en het was precies wat Hyundai zocht, en precies wat ik zocht. Er was een wil om samen te werken en we besloten slechts enkele weken geleden pas dat dit zou gebeuren”, aldus de oud-Renault-teambaas.