Otmar Szafnauer, voormalig teambaas van Alpine, zegt betrokken te zijn bij een nieuw Formule 1-project in de Verenigde Staten. De 59-jarige Amerikaan werkt met ‘enkele investeerders uit de VS’ die over de juiste middelen zouden beschikken om een elfde Formule 1-team op de grid te krijgen. Szafnauer – die een lange geschiedenis kent in de Formule 1 – werd vorig jaar ontslagen door Alpine.

De excentrieke oud-teambaas was onlangs te gast in de James Allen on F1 podcast. De Amerikaan onthulde dat hij gemoeid is met een aantal Amerikaanse investeerders die een eigen Formule 1-team op de grid willen krijgen. Het project heeft als doel om de Amerikaanse aanwezigheid in de sport te versterken en te concurreren met bestaande teams.

“Ik ben een natuurlijke concurrent, ik hou van een beetje competitie” vertelde Szafnauer. “Als ik terugkeer naar de Formule 1, wil ik een rol waarbij ik een team verder kan ontwikkelen en opbouwen. Maar voorlopig zijn er maar tien teams, die allemaal al dat soort mensen in dienst hebben. Als er een elfde of een twaalfde team bij zou komen, dan zou dat wat voor mij zijn.”

LEES OOK: ‘Gesprekken tussen Alpine en GM bieden mogelijkheden voor Andretti’

“Ik werk met enkele organisaties in Noord-Amerika die de middelen hebben om een nieuw team te starten”, onthulde Otmar Szafnauer. “En dan heb ik het niet over Andretti. We werken nu aan de basiselementen die we nodig hebben om een succesvol team te starten en goedgekeurd te worden door de FIA.” Verdere details over de investeerders en de tijdlijn van het project zijn nog niet bekendgemaakt.

Otmar Szafnauer werd vorig jaar gedurende de zomerstop ontslagen door Alpine. De 59-jarige Amerikaan was eerder werkzaam bij BAR, Honda en Force India. Zijn vervanger, Bruno Famin, is inmiddels opgestapt. Het team uit Enstone heeft nog geen vervanger aangewezen.

LEES OOK: Onrust binnen Alpine houdt aan, Bruno Famin stopt als teambaas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)