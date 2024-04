Tussen Otmar Szafnauer en Bruno Famin komt het waarschijnlijk niet meer goed. Sfanauer moest vorig seizoen voortijdig vertrekken bij Alpine naar aanleiding van de teleurstellende resultaten op de baan, Famin nam zijn taken over. Duidelijk is dat het afscheid niet in harmonie is verlopen, getuige het aanhoudende moddergooien over en weer.

Ook dit seizoen verloopt vooralsnog teleurstellend voor Alpine. Het team van Pierre Gasly en Esteban Ocon scoorde in de eerste vijf races van het F1-seizoen nog geen enkel WK-punt. Famin, tevens vice-president van Alpine Motorsport, deelde onlangs nog een sneer uit aan Szafnauer. Hij stelde dat de auto het resultaat is van het vorige management. De grote baas van Renault, Luca de Meo, deed er een schepje bovenop en zei dat Szafnauer zijn beloftes niet nakwam.

Oorzaak ligt in beperkte middelen

Szafnauer kan zich daar niet in vinden, zo mag duidelijk zijn. Volgens de man met zowel de Roemeense als Amerikaanse nationaliteit ligt de oorzaak vooral in de beperkte middelen van het team “We hebben beperkte CFD-tijd (computational fluid dynamics) en windtunnel-tijd. Je kunt dus niet drie windtunnels laten draaien, je kunt niet eens één windtunnel volledig benutten”, aldus Szafneuer, die met media sprak om zijn nieuwe reis-app EventR te promoten.

Lees ook: Szafnauer sprak met Andretti over F1-terugkeer

Bovendien klopt volgens Szafneuer de manier van werken niet. “Ik denk dat ze elke acht weken rapporteren. Daardoor werkt bijna iedereen tot aan de zomerstop aan de huidige auto. En dan, afhankelijk van de productiesnelheid, komen sommige upgrades pas in Singapore. Oftewel, de upgrades voor Singapore zijn bedacht in juni. En na de zomerstop schakelt iedereen over op de auto van het jaar erop. Hetzelfde gebeurde bij Renault: Alan Permane en ik vertrokken in juli en nadat we vertrokken waren, begonnen ze aan de auto voor 2024. Tegen de mensen die er er ver vanaf staan, zou je kunnen zeggen: ‘Hé, al deze problemen zijn veroorzaakt door het vorige management’. Nou, ik denk het niet.”

‘Je moet het aan experts overlaten’

Szafneuer werd ook gevraagd of moederbedrijf Renault wel begrijpt hoe groot de uitdaging is om in de Formule 1 überhaupt te kunnen presteren. “Niet van wat ik heb gezien. Ik denk dat het beste is, niet alleen voor Renault, maar voor alle grote autofabrikanten, dat ze zich er niet mee bemoeien. Het is zoveel anders dan een autobedrijf, je moet het gewoon aan de experts overlaten. Het niveau van de techniek is anders. Het opleidingsniveau van de ingenieurs is anders.”

“Ik weet nog dat Gary Savage, toen ik bij British American Racing werkte, ooit zei: ‘We hebben hier meer dokters dan het plaatselijke ziekenhuis’. En dat klopt. De technische mensen die bij een F1-team werken, komen niet van middelmatige universiteiten, maar allemaal van Oxford, Cambridge en dat soort plaatsen. Ze zijn superslim, opgeleid tot het hoogste niveau in de Formule 1. En het belangrijkste is dat ze van de sport houden. Daarom zijn ze zo gemotiveerd om te winnen. Dat krijg je niet bij autobedrijven.”