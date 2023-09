De baas van Renault heeft een boekje opengedaan over waarom Otmar Szafnauer moest vertrekken als teambaas van Alpine. Het ontslag van Szafnauer leidde tot veel kritiek op het management van Renault. Volgens Luca de Meo heeft Szafnauer het echter volledig aan zichzelf te danken.

Deze zomer maakte Alpine een flinke verandering mee. In ongeveer een maand tijd werd de volledige top van het team vervangen. CEO Laurent Rossi werd aan de kant geschoven, technisch directeur Pat Fry stapte over naar Williams, en sportief directeur Alan Permane en teambaas Otmar Szafnauer vertrokken ‘met wederzijdse instemming’ bij het team. Het officiële verhaal was dat Szafnauer en Permane het niet eens waren met de bazen van moederbedrijf Renault en dat beide partijen dus besloten hun eigen weg te gaan.

Inmiddels is meer dan duidelijk dat het hier niet om een amicale scheiding gaat. In meerdere interviews hebben Szafnauer en zijn vervanger Bruno Famin door laten schemeren dat Szafnauer simpelweg ontslagen is. Die beslissing zou vooral te maken hebben met de onrealistische verwachtingen van het management van Renault. Aan het hoofd daarvan staat Luca de Meo, de CEO van Renault en daarmee de hoogste baas van de hele organisatie. De Meo zou samen met de rest van het management teveel verwachten van Alpine. Volgens onder anderen Alain Prost en Cyril Abiteboul zou het management te ongeduldig zijn en zouden ze te snel topresultaten willen.

De Meo schetst nu echter een heel ander beeld. Hij beweert dat hem niets aan te rekenen valt, maar dat de schuld volledig bij de inmiddels ontslagen topmannen ligt. “Ze hebben mij dingen beloofd die ze gewoon niet waarmaakten”, vertelt de Meo aan Marca. “Als je iets tegen je baas zegt, dan moet je dat ook doen. Dat is nou eenmaal hoe het werkt in een bedrijf. Ik heb zelf geen doelstellingen afgedwongen. Zij hebben die onrealistische doelen helemaal zelf gesteld en dat werkte duidelijk niet.”

