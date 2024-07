Lando Norris stond zondag verslagen op het podium. De 24-jarige Brit wist dat hij op Silverstone kans maakte op de winst, maar werd in een spectaculaire race afgetroefd door Lewis Hamilton en Max Verstappen. Oud-wereldkampioen Jenson Button denkt dat Norris zijn emoties voortaan beter moet verbergen. “Wees niet zo negatief over jezelf”, luidt zijn advies.

Het was vooral zijn bandenkeuze die Lando Norris zondag de das omdeed. De McLaren-coureur ging in de slotfase van de Britse Grand Prix voor een stint op de softs, in de hoop raceleider Lewis Hamilton uit te kunnen dagen voor de winst. De zachtste compound bleek achteraf de verkeerde optie – Norris werd voorbijgestoken door Max Verstappen, die op de harde band naar de tweede plek reed.

“Ik verwijt mezelf dat ik niet de juiste beslissingen heb genomen”, zei een aangeslagen Lando Norris na de race. De jonge coureur bewees dat hij zelf nog het meest kritisch is op zijn prestaties. “Ik haat het. Ik haat het om in deze positie te eindigen en excuses te hebben voor het niet goed genoeg doen van mijn werk.”

‘Hij maakt zichzelf enorm klein’

Oud-wereldkampioen Jenson Button wil Lando Norris adviseren om minder kritisch te zijn – die negatieve gevoelens kunnen hem alleen maar in de weg gaan zitten. “Lando moet een beetje voorzichtig zijn met zijn emoties,” zei Button in een uitzending van Sky Sports. “Hij maakte zichzelf enorm klein in de laatste paar races.”

“We weten allemaal hoe belangrijk het is om een positieve mindset te hebben”, aldus Button, die zich in 2009 tot wereldkampioen kroonde. “Hij is zo getalenteerd; het zou jammer zijn als hij alleen maar in die negativiteit blijft hangen. Bovendien wil je je concurrenten niet laten zien dat je zo terneergeslagen bent. Dat is een zwakte die je niet wilt tonen.”