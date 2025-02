Het Formule 1-team van Alpine gaat een nieuwe samenwerking aan met Eni, voorheen Agip. Daarmee keert het Italiaanse energiebedrijf na ruim twintig jaar terug in de sport. Binnen dit partnerschap werken de Renault Group, Eni en Alpine samen aan de ontwikkeling van nieuwe biobrandstoffen voor de autosport. De sponsor zal straks zichtbaar zijn op de nieuwe A525, evenals op de teamuitrusting en de helmen van coureurs Pierre Gasly en Jack Doohan.

Volgens Alpine ligt de focus van de samenwerking met Eni op duurzaamheid. Tijdens enkele races zal het team de Enilive-merknaam promoten, een dochteronderneming die zich richt op duurzaam transport. De logo’s van Eni zullen vanaf 2025 prominent aanwezig zijn op de A525, de teamkleding en de helmen van de coureurs. De officiële presentatie van de nieuwe auto vindt plaats op 18 februari tijdens het F1 75-evenement in Londen.

Oude bekende

Flavio Briatore, adviseur bij Alpine, is enthousiast over de terugkeer van dit historische merk. “Het is een eer om Eni weer in de Formule 1 te verwelkomen”, liet hij weten. “We delen gemeenschappelijke doelen op het gebied van energie-efficiëntie en duurzaamheid. We kijken ernaar uit om samen, zowel op als naast de baan, mooie dingen te bereiken.” Ook Luca de Meo, CEO van Renault Group, benadrukt het belang van deze samenwerking: “De auto-industrie is een teamsport. Dit partnerschap met Eni biedt geweldige mogelijkheden, zowel in de Formule 1 als op het gebied van duurzame mobiliteit.”

Agip, zoals Eni vóór 2013 heette, werd in de jaren ’70 de officiële brandstof- en smeermiddelenleverancier van Ferrari. In die periode hielp het merk de Scuderia aan meerdere wereldtitels. In de jaren ’90 ging het een samenwerking aan met Benetton, voordat de Italiaanse energiegigant zich in 2000 uit de Formule 1 terugtrok.

Het Italiaanse Eni, voorheen Agip, is van oudsher een belangrijke sponsor binnen de Formule 1, zo ook tijdens de GP van Monaco van 1981 (Motorsport Images)

