De overval waarbij Lando Norris werd bestolen van een peperduur horloge is de Brit niet in de koude kleren gaan zitten. Norris was vandaag, een paar dagen na het nare voorval, nog zichtbaar van de leg. “Dit gevoel wens ik niemand toe.”

Lando Norris was zondagavond te gast bij de finale van het Europees kampioenschap voetbal op Wembley. Na de wedstrijd, die Engeland na strafschoppen verloor van Italië, werd Norris op de parkeerplaats overvallen. De overvallers maakten daarbij het horloge van de McLaren-coureur buit. Volgens de Britse tabloid The Sun heeft het gestolen horloge een waarde van 40.000 Britse pond, omgerekend zo’n 46.500 euro.

Vandaag gaf de jonge Brit toe dat het incident een flinke indruk heeft gemaakt. “Ik ben morgen vast beter. Misschien niet in de beste vorm en conditie maar ik kom er wel. Maar het was niet de nacht zoals ik hem in gedachten had, wij allemaal niet natuurlijk. Maar deze afloop was een hele nare ervaring. Dat wens ik niemand toe, als iemand hetzelfde heeft meegemaakt en daar last van heeft, ik weet nu hoe het is. De afgelopen dagen kon ik moeilijk de slaap vatten.”

“Een van de beste dingen was om weer hier naartoe te komen en wat afleiding te krijgen.” Norris mocht namelijk al wat rondjes rijden op het circuit om de fans welkom te heten: “Zij waren vandaag al geweldig. Het zat al vol en op start/finish waren ze al aan het zingen, het was mooi dat weer eens te voelen. We hebben het lang moeten missen.”

