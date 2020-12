Parabolica, aflevering 16: ‘Het gaat van kwaad naar erger met Albon’

Nog één race in Abu Dhabi en dan zit het seizoen 2020 erop. In deze laatste aflevering van Parabolica bespreken FORMULE 1-verslaggevers Sjaak Willems en Daan de Geus de situatie bij Mercedes na het sterke optreden van George Russell, de recentste prestatie van Alex Albon en de verrassingen van 2020. Verder analyseert Ho-Pin Tung het Yas Marina Circuit en legt huisfotograaf Peter van Egmond uit waarom hij het voorlopig zijn camera moet stellen in Abu Dhabi. Welkom bij aflevering 16 van Parabolica!

