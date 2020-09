Parabolica, aflevering 8: ‘Binotto zal pas afgerekend worden op het seizoen 2022’

Na de Grote Prijs van België is het tijd voor de Italiaanse double header. Aflevering 8 van Parabolica is daarom gewijd aan Formule 1 in Italië. Ho-Pin analyseert de Autodromo Nazionale Monza, huisfotograaf Peter van Egmond toont zijn favoriete foto van de hogesnelheidstempel en we bespreken de vooruitzichten van Ferrari, de invulling van de Alfa Romeo-stoeltjes voor 2021 en de dingen die tifosi doen om de Italiaanse GP van dichtbij te kunnen meemaken. Buongiorno bij aflevering 8 van Parabolica!

