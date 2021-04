Hoewel McLaren met Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne al twee reservecoureurs heeft, raakte in Imola bekend dat het team uit Woking zelfs een derde mogelijke invaller achter de hand heeft: Paul di Resta. Di Resta staat stand-by in de weekends dat zowel De Vries als Vandoorne andere verplichtingen hebben.

Vorige maand maakte Mercedes bekend dat Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne in 2021 de officiële reservecoureurs voor het Duitse team zijn. Het tweetal, actief voor Mercedes in de elektrische Formule E, is daarnaast door een deal met McLaren ook de reservecoureur voor het team uit Woking.

Lees ook: Nyck de Vries in 2021 reservecoureur bij F1-team Mercedes

Indien ook De Vries en Vandoorne, bijvoorbeeld door Formule E-verplichtingen, niet beschikbaar zijn, dan heeft McLaren ook nog een derde reservecoureur achter de hand, namelijk Paul Di Resta. “Mijn focus ligt op de overeenkomst die we met Mercedes hebben”, vertelt McLaren-teambaas Andreas Seidl aan F1.com. “Daarnaast hebben we ook een goede relatie met Paul di Resta. Hij is ook in het bezit van een superlicentie, dus ook met hem hebben we een overeenkomst om in te vallen als dat nodig is. We zijn dus voorbereid op verschillende scenario’s”, aldus de Duister.

Di Resta reed in 2017 voor het laatst een GP, toen hij Felipe Massa bij Williams verving tijdens de Grote Prijs van Hongarije. Van 2011 tot en met 2013 reed de Brit 58 Grands Prix voor Force India. Twee keer eindigde hij als vierde, zijn beste resultaat. Tegenwoordig rijdt Di Resta in de endurance-racerij en is hij actief als F1-analist bij Sky Sports.

Lees ook: F1 2021 verschijnt op 16 juli, nieuwe circuits en verhaalmodus toegevoegd