Pechduivel laat Sainz niet los: ‘Ik word er moe van’

Carlos Sainz leek afgelopen zondag onderweg te zijn naar wat punten tijdens de tweede race op Silverstone, maar weer had de Spanjaard veel pech. Een probleem tijdens zijn pitstop nekte zijn race.

Carlos Sainz heeft niet heel veel geluk gehad bij de dubbelheader op Silverstone. Vorige week leek Sainz onderweg te zijn naar een vierde plaats, totdat zijn linker voorband het begaf. Ook deze week sloeg de pechduivel weer toe. Ditmaal verloor Sainz heel veel tijd in de pitstraat door bij zijn pitstop.

“Ik had een goede start en we leken in een goede positie te zitten”, begint Carlos Sainz tegen Sky Sports. “Helaas hadden we een probleem tijdens de pitstop en verloren we daar een aantal secondes mee. Hierdoor kwamen we in het verkeer terecht en kregen we ook last van blaren op de banden”, zegt Sainz.

We hadden echt wat punten kunnen scoren vandaag met de strategie die we hadden. Maar helaas heb ik weer geen goed resultaat kunnen boeken. Ik word wel een beetje moe van al die problemen we die hebben. Maar we moeten door blijven werken”, sluit de teleurgestelde Spanjaard af.

