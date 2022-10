“Het was een complete puinhoop”, zo omschrijft thuisheld Sergio Pérez de kwalificatie in Mexico. Hij kwam daar niet verder dan de vierde tijd, maar wijst naar elektrische problemen als oorzaak daarvan.

Pérez kwam uiteindelijk ruim drie tienden tekort op de tijd van teamgenoot Max Verstappen en zag zo beide Mercedessen voor zich staan. De kwalificatie verliep allesbehalve makkelijk voor de Red Bull-coureur, die moest vechten om door te gaan naar Q3.

“Het was een complete puinhoop”, vat Pérez zijn zaterdagmiddag samen. “We hadden vanaf het begin een elektrisch probleem. Als ik terugkijk op de kwalificatie, lag ik er bijna uit in Q1 en vervolgens in Q2, ik had geen referentietijden, ik zag geen rondetijden”, legt hij het elektrische probleem uit.

“Soms kon ik ook niet echt uitvogelen hoe mijn rembalans ingesteld stond”, voegt Pérez toe. “Het was een complete puinhoop, maar uiteindelijk is de vierde plek zo slecht nog niet. Maar we hadden zeker wel hoger kunnen staan dan waar we nu staan”, baalt de thuisheld.

Bij Red Bull viel op dat Pérez zijn tweede en laatste runs in alle drie de kwalificaties relatief vroeg begon. Dat was, zo legt hij zelf uit, omdat hij ‘zijn eigen ding wilde doen’ en hij niet het gevoel had dat er ‘wat te winnen viel door later te beginnen’. “We geloofden dat dat verschil vrij klein was. We wilden niet vast komen te zitten in het verkeer.”

De vierde plek was niet waar Pérez op gehoopt had, maar met Charles Leclerc op de zevende startplek zijn er kansen voor de Mexicaan om de tweede plek in het kampioenschap over te nemen. “Ik wil gewoon winnen en ik zal mijn best doen richting bocht 1, dan zullen we wel zien wat er gebeurt”, besluit Pérez