Sergio Pérez was in de derde training nog de snelste man op de baan, maar kwam in de kwalificatie voor zijn thuisrace in Mexico niet in het stuk voor. De Red Bull-rijder moest genoegen nemen met de vierde plaats.

Pérez was bijna een halve seconde trager dan Valtteri Bottas, de Mercedes-coureur die toch enigszins verrassend de pole pakte die Red Bull bijna al werd toegeschreven. Wat er misging? “De auto voelde na de derde training eigenlijk geen moment meer hetzelfde”, verhaalt Pérez voor de camera van Ziggo Sport.

Wat het precies was, moet Red Bull nakijken. Pérez zelf schoot in elk geval in zijn tweede run in Q3 even van de baan af. Kort voor de neus van teamgenoot Max Verstappen, overigens. “Yuki Tsunoda reed me in de weg in bocht elf. Ik verloor zodoende veel downforce bij het ingaan van die bocht”, verklaart Pérez zijn slippertje.

“Mijn ronde was zo verloren. Ik denk namelijk wel dat ik anders een paar tienden had kunnen verbeteren.” Pérez moet ook toegeven dat ‘Mercedes heel sterk was vandaag’. Toch geeft hij zeker niet op voor zijn thuisrace van zondag. “Het is een lange race, waarin van alles kan gebeuren. We moeten dus een goed ritme vinden, dat is belangrijk.”

