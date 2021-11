Sergio Pérez had een ijzersterke inhaalrace in Qatar en leek die te kunnen bekronen met een podium, totdat Red Bull besloot om hem een tweede pitstop te laten maken. Dat was uit voorzorg na alle lekke banden, legt Pérez uit, maar het voelde voor hem als een gemiste kans: “We hadden deze in de pocket.”

Pérez was een van de opvallende verrassingen van de kwalificatie in Qatar, in de negatieve zin dan te verstaan. De Mexicaan kon op de zachte band niet tot Q3 doordringen en moest vanaf de elfde plek vertrekken. Hij liet echter direct zien dat hij de snelheid had en vocht zich een weg naar voren. Na zijn eerste pitstop lag hij op podiumkoers, maar een tweede pitstop gooide roet in het eten. Hij moest uiteindelijk genoegen nemen met de vierde plek, al voelt het vooral als een gemiste kans voor Pérez.

Foto: Red Bull Content Pool

“We waren in staat om ons te herstellen na de kwalificatie en vlogen snel door het veld vanaf de elfde plek”, blikt Pérez terug op zijn race in Qatar. “We bevonden ons in een goede positie om op het podium te eindigen, maar dat pakte helaas niet zo uit. Het was een zeer vermoeiende race, ik ging de hele tijd voluit, bleef inhalen en pushen.”

“We veranderen onze strategie gedurende de race”, legt Pérez uit. “Op sommige momenten gingen we voor de eenstopper, dan weer voor de tweestopper. Maar we zagen lekke banden bij andere teams, dus we moesten onze banden wel beschermen om te voorkomen dat wij een lekke band zouden oplopen. We hadden het podium in de pocket, maar voor de tweede maal op rij heeft een virtuele safety car ons er potentieel van beroofd. Ik weet niet zeker of we Fernando (Alonso, red.) zouden hebben bijgehaald als de virtuele safety car er niet was, maar we zouden in de buurt hebben gezeten”, weet hij zeker.

Door de uitvalbeurt van Valtteri Bottas deed Red Bull goede zaken in het constructeurskampioenschap. Het verschil tussen Mercedes en Red Bull bedraagt nu slechts vijf punten. “Het is een beetje jammer, maar we hebben de schade van de zaterdag geminimaliseerd en Valtteri scoorde geen punten, dat was een groot voordeel voor ons”, aldus Pérez. “Vanuit het teamperspectief moesten we het wel op veilig spelen met het oog op het kampioenschap. Het is een goed resultaat voor het team. Op de langere termijn moeten we gewoon blijven pushen en onze prestaties verbeteren in de komende twee races. Ik kijk uit naar Saoedi-Arabië en Abu Dhabi omdat we daar alles zullen geven. We hebben een grote kans om bovenaan te eindigen in het constructeurskampioenschap, het verschil bedraagt maar vijf punten.”