Perez ‘best of the rest’ achter de Mercedessen en Red Bulls: ‘Ik had dit echt niet verwacht’

Terwijl zijn teamgenoot Lance Stroll genoegen moest nemen met P13, is Sergio Perez terug te vinden op de vijfde plaats en dat had hij niet verwacht. “Ik had het erger verwacht.”

In Q1 ging Perez maar één keer op pad en ging hij vrij eenvoudig door naar Q2 en dat is doorslaggevend geweest in Q3. Hij had namelijk, in tegenstelling tot de meeste coureurs, nog een nieuw setje van de zachte banden over die hij in het laatste segment kon gebruiken. “Dat heeft het verschil gemaakt. Daarom sta ik er zo goed voor”, stelt hij.

De vijfde plaats is een onverwachte opsteker voor hem. Vanochtend zag het er namelijk niet heel erg goed uit, toen hij slechts de tiende tijd noteerde. “Ik ben echt blij met dit resultaat, ik had dit echt niet verwacht. Ik had op een lagere gridpositie gerekend”, vertelt hij Sky Sports.

Normaliter zijn de Mercedessen en Verstappen buiten bereik, maar wellicht kan de Mexicaan met Albon gaan vechten voor P4. Hij heeft er in ieder geval alle vertrouwen in. “We hebben een goede auto voor in de race”, besluit Perez.

