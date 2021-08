Sergio Pérez is op weg naar de grid voor de Grand Prix van België gecrasht. De Mexicaan parkeerde zijn Red Bull op het kletsnatte Spa-Francorchamps in de bandenstapel bij Les Combes en kon door de opgelopen schade niet aan de start van de race verschijnen. Door het uitstel dat volgde mag de Mexicaan eventueel alsnog meedoen, hetzij vanuit de pits.

Pérez reed voorzichtig richting de grid op het kletsnatte circuit, waar alle coureurs de regenbanden gemonteerd hadden. Hij verloor de controle echter over de auto toen hij de natte kerbstone in Les Combes raakte en parkeerde zo zijn bolide in de muur. Het ging wel op lage snelheid, maar de schade aan de auto was dus te groot om nog op tijd voor de start van de race te herstellen.

“Het zit erop voor ons”, meldde de engineer van Pérez op de boordradio aan de coureur. Hij gaf hem de instructie om de motor uit te zetten en stapte uit de auto. Het team gaf op de radioverbinding met de FIA aan dat de schade aan de ophanging rechtsvoor te groot is om door te gaan. Pérez zou vanaf de zevende plek vertrekken, maar die plaats blijft dus leeg op de grid.

Mocht de race alsnog begonnen worden, mag Pérez meedoen. Dan zal hij echter wel vanuit de pits moeten vertrekken.

