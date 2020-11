Pérez blij met P3, maar baalt van Giovinazzi: ‘Hij hield me behoorlijk op’

Geheel onverwachts veroverde Racing Point Istanbul Park, met een verrassende pole voor Lance Stroll en een derde plaats voor Sergio Perez. Hij is blij met het resultaat, maar baalt van Alfa Romeo-coureur Antonio Giovinazzi. “Hij ging niet aan de kant.”

“Het is een geweldig resultaat voor het team”, vertelt Perez na afloop van de kwalificatie. “Dit is echt onverwacht. Ik ben heel erg blij”, aldus de Racing Point-coureur.

Lees ook: Stroll pakt spectaculaire poleposition in waterballet op Istanbul Park

De Mexicaan leek op weg te zijn naar zijn eerste pole uit zijn carrière, maar kon zich in zijn laatste run niet verbeteren en dat komt volgens hem door een sloom rijdende Giovinazzi. “Hij reed voor me en ging niet aan de kant en daardoor kon ik me niet verbeteren”, beweert hij.

Perez kijkt alvast vooruit naar de start. “P3 is hier beter dan P2. Je wil niet aan de binnenkant starten”, stelt de Mexicaan.

Lees ook: Verstappen baalt na missen pole: ‘Dan sta je de hele tijd eerste, maar word je tweede…’