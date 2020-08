Pérez enige die positief testte in laatste testronde van F1

Sergio Pérez is de enige persoon die positief heeft getest op COVID-19 in de meest recente testronde van de Formule 1. In aanloop naar de Britse GP voerde de F1 bijna 4000 testen uit, enkel de test van de Mexicaan bleek positief.

In aanloop naar de Grote Prijs van Groot-Brittannië voerde de Formule 1 bijna 4000 testen uit. Op Racing Point-coureur Sergio Pérez na testte niemand positief. Pérez is sinds zijn positieve test in quarantaine, Racing Point koos voor Nico Hülkenberg als vervanger van de Mexicaan.

Lees ook: Hülkenberg vervangt Pérez bij Racing Point na positieve coronatest

“De FIA en Formule 1 kunnen vandaag bevestigen dat tussen vrijdag 24 juli en donderdag 30 juli 3.909 tests voor COVID-19 zijn uitgevoerd op coureurs, teams en personeel”, melden de FIA en F1 in een gezamenlijk statement. “Daarvan is één persoon, zoals eerder bekend raakte, positief getest.”

Sinds het begin van het seizoen in Oostenrijk heeft de Formule 1 17,504 testen uitgevoerd. Voorlopig staat de teller op drie positieve testen: Pérez en twee medewerkers tijdens de GP van Hongarije, die niet in de paddock werkten. Momenteel zitten ook vijf teamleden van Racing Point in zelf-isolatie nadat ze voorafgaand aan de Britse Grand Prix in nauw contact zijn gekomen met Pérez.

Lees ook: Hülkenberg verwacht meer op zaterdag: ‘Ik heb nog wat achter de hand’