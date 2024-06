In de schaduw van de pole van Max Verstappen én de rel tussen vader Jos en teambaas Christian Horner, was er bij Red Bull vrijdag opnieuw een sof voor Sergio Pérez. Dat hij voor de zoveelste keer dit seizoen teleurstelde, sneeuwde door alle andere ontwikkelingen volledig onder.

Hij eindigde in de kwalificatie voor de sprintrace vrijdag slechts als zevende. De achterstand op teamgenoot Verstappen bedroeg tijdens de sprint shootout maar liefst 1,3 seconden. Onvergeeflijk veel, maar Pérez maakte zich er na afloop niet druk om. Het lag naar eigen zeggen allemaal namelijk niet aan hem.

Esteban Ocon was volgens Pérez de reden van de teleurstellende sprintkwalificatie. De Franse coureur van Alpine reed volgens de Mexicaan danig in de weg, net toen hij in de RB20 wilde aanzetten voor zijn ene run in SQ3. “Ik weet niet wat Esteban daar allemaal aan het doen was, blijkbaar wilde hij heel langzaam rijden. Maar daardoor had ik geen kans.”

Pérez voorspelt zaterdag een “betere dag”. Dat zal nodig zijn voor hem, want ondanks zijn contractverlenging is de onvrede over zijn presteren tot nu toe dit seizoen onverminderd groot, zowel binnen als buiten het team.

