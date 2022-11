De Formule 1 moet meer doen tegen beledigingen op sociale media, vindt Sergio Pérez. Hij vindt dat de giftigheid op sociale media moet stoppen en kan daarbij rekenen op steun van Lewis Hamilton en Max Verstappen.

Pérez vindt het ‘jammer’ dat mensen op sociale media de vrijheid om te plaatsen wat ze willen plaatsen aangrijpen om beledigingen te sturen. “Omdat je een publiek figuur bent denken ze dat ze jou en je familie kunnen beledigen terwijl ze gewoon achter hun bureau zitten”, zegt Pérez over het feit dat het op sociale media een stuk minder positief is dan voorheen. “Zij begrijpen niet dat wij ook gewoon mens zijn. Ik vind dat dit moet stoppen.”

Daarin ziet Pérez een belangrijke taak weggelegd voor de Formule 1. “Als sport zijn we verantwoordelijk voor wat wij plaatsen. We hebben allemaal veel volgers dus het is erg belangrijk dat we de sport in de juiste richting duwen. De Formule 1 is een geweldige sport en heeft geweldige waarden, maar moet meer doen op dit gebied. Over het algemeen worden de sociale media steeds giftiger”, aldus de Mexicaan.

Ook Lewis Hamilton merkt dat het er op sociale media steeds ‘giftiger’ aan toegaat. “Ik denk dat we er uiteindelijk volledig van moeten afstappen”, stelt de Brit. “Mentale gezondheid is op dit moment heel prominent. Ik ken veel mensen die hun opmerkingen lezen en de dingen die mensen zeggen doen pijn.”

“Gelukkig lees ik dat soort dingen niet maar de mediaplatformen moeten absoluut meer doen om mensen te beschermen, met name jonge kinderen en vrouwen”, vervolgt Hamilton. “Maar op dit moment doen ze dat niet dus ik denk dat dit wel zo zal blijven.”

Verstappen hekelt toetsenbordhelden

Volgens Max Verstappen is de vijandigheid op sociale media het gevolg van de groei van de Formule 1. “De sport is populairder, meer mensen kijken ernaar dus er zijn ook meer mensen die erover schrijven. Dat is het gewoon denk ik. Het is niet geweldig dat zij zomaar dit soort dingen kunnen schrijven dus ik hoop dat we met iets van een algoritme komen die mensen ervan weerhoudt toetsenbordhelden te zijn.”

“Dit soort mensen,” stelt Verstappen, “komen nooit op je af om dit soort dingen recht in je gezicht te zeggen. Omdat zij achter hun bureau zitten, boos en gefrustreerd zijn, kunnen zij schrijven wat zij willen omdat de platformen dit toestaan. Dat kan echt schadelijk en kwetsend zijn voor sommige mensen en dat hoort niet zo te zijn”, aldus de Nederlander.