‘Een geweldige uitdaging’, zo omschrijft Sergio Pérez zijn taak als teamgenoot van Max Verstappen. Hij geeft toe dat het ‘geen makkelijke taak’ is en meent dat geen enkele coureur Verstappen ‘meteen kan verslaan.

Pérez kreeg vorig jaar de kans om voor Red Bull te rijden nadat Racing Point, het huidige Aston Martin, hem de deur wees. Bij Red Bull stond hem een lastige taak te wachten als teamgenoot van Verstappen, die in Japan zijn tweede wereldtitel veiligstelde.

“Het is een geweldige uitdaging om zijn teamgenoot te zijn”, zegt Pérez. “Max rijdt op een zeer hoog niveau en doet dat al vanaf de eerste vrije training. Ik leer daarvan en probeer hem te verslaan en probeer de dingen die hij doet.”

“Het is natuurlijk geen makkelijke taak”, geeft Pérez toe. “Ik denk dat er niemand is die hem meteen kan verslaan. Hij voelt zich goed bij dit team, hij zit er al heel lang. Ik denk dat ik steeds meer in de buurt kom en geef het volgend jaar nog een kans, dan zien we wel wat er gebeurt.”

Pérez richtte zich na vorig seizoen vooral op de snelheid in de kwalificatie, aangezien die resultaten af en toe tegenvielen. Nu dat een stuk beter is, weet hij waar hij zich in 2023 op moet richten. “We hebben als team een geweldig jaar gehad”, zegt Pérez. “Maar ik moet wel een stap vooruitzetten op het gebied van racetempo. Vorig jaar lag de focus vooral op de kwalificatie. Met deze auto’s kun je dichter achter elkaar rijden dus dan moet mijn racetempo wel beter worden.”

Nu hij weet wat er beter moet, is het makkelijker voor hem om zich daar op te richten. Dat is de afgelopen races ook gelukt, stelt de Mexicaan. “Daarom geloof ik ook dat we de juiste kant opgaan.”

Foto: Red Bull Content Pool