Sergio Pérez is in zijn nopjes met de derde plek die hij in zijn thuisrace in Mexico heeft behaald, al vindt hij het uiteraard jammer dat hij er geen één-twee van heeft kunnen maken voor Red Bull.

Zijn teamgenoot Max Verstappen trok namelijk op dominante wijze de zege naar zich toe in Mexico. Toch was er – uiteraard – geen coureur die de handen meer op elkaar kreeg dan Pérez. Zijn derde plek werd in zijn thuisland als een overwinning gevierd. Het was ook het eerste podium ooit voor een Mexicaan in de Grand Prix van Mexico.

Lees ook: Verstappen pakt dominante zege in Mexico, Hamilton houdt Pérez van zich af

“Dit is een ongelooflijke dag voor me, al had ik uiteraard meer gewild. Ik wilde er een één-twee van maken voor het team, maar kwam er niet langs”, verwijst Pérez naar hoe hij ronden lang klem zat achter nummer twee Lewis Hamilton. De Brit worstelde op zijn oudere banden, maar had net genoeg in huis om Pérez af te houden.

Lees ook: Hamilton: ‘Dat Pérez mij kon volgen, laat zien hoe snel die Red Bull is’

“Ik heb met mijn hele hart gereden voor alle fans hier”, zo heeft Pérez alles gegeven voor zijn meer dan honderdduizend landgenoten op de tribunes. “Ik kon ze echt horen als ik door het stadiongedeelte reed. Dat was echt heel indrukwekkend.”