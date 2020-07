Pérez: ‘Geweldig dat we in het gevecht zitten met Ferrari en McLaren’

Sergio Pérez is blij om te zien dat Racing Point vooraan meestrijdt met Ferrari en McLaren. De Mexicaan hoopt dat het team in staat zal zijn om dit seizoen meerdere podiums te pakken en kijkt er naar uit om op andere circuits te rijden, om te zien of het team overal competitief kan zijn.

Het hele weekend was Racing Point competitief en de kwalificatie beloofde dan ook veel goeds voor het team: Pérez startte vanaf de zesde plaats, Stroll vanaf de negende. Het team moest echter genoegen nemen met een zesde plaats voor Pérez, die een podiumkans in de slotfase aan zich voorbij zag vliegen.

“Het was geweldig om te zien dat we in het gevecht zitten met McLaren en Ferrari”, vertelt Pérez. “We waren competitief in de kwalificatie en de race, we hadden alleen wat pech in de race. We verloren een mogelijk podium door onze strategie. Het wordt een spannend gevecht tussen ons en McLaren”, aldus de Mexicaan.

Binnen Racing Point is de sfeer nog steeds hetzelfde, ondanks de betere prestaties. “Het is voor het eerst dat we vanaf de eerste race een sterk pakket hebben. We zijn zelfverzekerd. Ik werk al jaren met deze mensen en het is fijn dat we eindelijk zo’n pakket hebben. Hopelijk pakken we binnenkort een podium en pakken we nog een aantal podiums gedurende het seizoen”, aldus Pérez.

Volgens Pérez is het te vroeg om te zeggen of ze beter zijn dan McLaren of Ferrari. “De marge is minimaal. Een halve tiende verandert je hele leven in zo’n veld. Ik denk dat het nu vooral op de coureur aankomt”, aldus Pérez.

Pérez kijkt er naar uit om op andere circuits te rijden, omdat het team dan pas weet of ze overal ook competitief zullen zijn. “Ik denk niet dat we daar beter zullen zijn, maar het zal interessant zijn om te zien hoe competitief we daar kunnen zijn”, aldus Pérez op de vraag of hij verwacht dat de RP20 beter zal zijn op de Hungaroring dan de Red Bull Ring.

