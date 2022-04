Sergio Pérez denkt dat Red Bull doorgaans redelijk goed in de buurt van Ferrari zit, en hoopt dat de stierenstal ook dit weekend kan aanhaken bij de Scuderia, nadat dit in Melbourne lastig was.

De reden daarvoor, zo voert Pérez aan, is dat Red Bull in Melbourne veel last had van hoge bandenslijtage. “Ik denk dat we normaal wel dicht op Ferrari zitten, maar in Melbourne liepen ze daardoor wel twee stappen voor”, erkent hij.

“Toen hadden we echter hoge bandenslijtage. We weten nu waarom, dus hopelijk kunnen we dat verbeteren en zitten we er nu in de race weer dichterbij.” Volgens Pérez is het racetempo ook beter te voorspellen, terwijl de kwalificatie-vorm minder voorspelbaar is. “Dus dat moeten we nog maar zien.”

“In de kwalificatie is het namelijk allemaal vrij close. Iedereen kan dan eigenlijk wel één goede rondetijd eruit persen. Ik denk ook sowieso dat alle teams dichter bij elkaar in de buurt komen naarmate het seizoen vordert”, verwacht hij.

