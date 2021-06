Sergio Pérez begint de thuisrace van zijn team Red Bull in Oostenrijk als vierde en hoopt zich vanaf die positie nuttig te kunnen maken voor het team in de strijd met Mercedes.

Pérez had overigens geen makkelijke kwalificatie. Al vanaf het begin niet, vertelt hij Ziggo Sport. “Alles was eigenlijk lastig doordat we in Q1 een extra set rode banden moesten gebruiken en een extra run moesten doen. Daardoor hadden we in Q3 geen nieuwe set over. Daarbij had ik in Q3 ook nog ‘een moment’ dat me anderhalve tiende kostte, anders had ik tweede gestaan”, denkt de Mexicaan.

Op zaterdag, zo weet Pérez als geen ander na 198 Formule 1-starts, ‘gaat het echter nog niet om de punten’. Die staan zondag pas op het spel. “Ik ben optimistisch voor de race”, verklaart hij daarbij. Hoewel Pérez de vijfde tijd reed, mag hij dan de vierde gridplek innemen dankzij de gridstraf van Mercedes’ Valtteri Bottas. Zo heeft hij McLarens Lando Norris naast zich op rij twee, terwijl Max Verstappen (op pole) en Lewis Hamilton op rij één staan.

Gevraagd of Pérez denkt de Mercedessen van Hamilton en Bottas zondag te kunnen ophouden, antwoordt hij van wel. “Dat is het doel, en we hopen ze natuurlijk te verslaan”, verkondigt Pérez. “Ik geloof dat we sterk kunnen zijn in de race.” Teamgenoot Verstappen verwacht dat de 71 ronden tellende race op de Red Bull Ring close wordt, terwijl Bottas erop rekent dat Mercedes Red Bull kan aanvallen.

