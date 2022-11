Sergio Pérez vroeg in de slotfase van de sprintrace in de Brazilië aan Red Bull of het een teamorder wilde uitvaardigen om hem voor Max Verstappen te brengen. “Ik heb de punten nodig”, probeerde hij zijn punt kracht bij te zetten met oog op de tweede plek in het WK. Na de race houdt de Mexicaan zich echter op de vlakte.

Dat laatste is wellicht niet verrassend, want Pérez’ oproep was bij Red Bull aan dovemansoren gericht. Zijn engineer Hugh Bird gaf er geen reactie op, en Verstappen werd er op zijn beurt ook niet door zijn engineer om gevraagd.

Voor de camera van Viaplay wordt Pérez nog wel gevraagd of hij had gehoopt dat Verstappen hem de plek zou geven. Pérez houdt het er daar maar bij dat de race van zondag sowieso de belangrijkste is. “Dat is de hoofdrace, met veel punten te vergeven.”

Wat dat betreft, vervolgt hij, terwijl hij de deur op een kier laat wat betreft of hij dan wel op teamorders rekent, ‘is het belangrijk om als team samen te werken’. “We moeten dan proberen zoveel mogelijk punten te pakken voor ons kampioenschap. Dat is belangrijk.”

Het gebruik van het woord ‘ons’ is daar mogelijk veelzeggend: Verstappen heeft de rijderstitel al binnen, en Red Bull het constructeurskampioenschap. Toch weet Pérez dat Red Bull zondag geen makkelijke dag wacht: “Mercedes is hier namelijk erg sterk, daar zijn we wel door verrast.”

Pérez staat momenteel tweede in het WK met 284 punten. Charles Leclerc heeft er 278. Pérez start de Grand Prix van Brazilië zondag als vierde, één plekje voor Leclerc. Had Verstappen hem erlangs gelaten, dan had dat Pérez ook de derde startplek gegeven – of mogelijk zelfs de tweede, aangezien er nog een onderzoek loopt naar Lewis Hamilton voor het niet correct volgen van de startprocedure.

