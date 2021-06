Sergio Pérez zegt de Red Bull ‘eindelijk beter te begrijpen’. De Mexicaan geeft aan dat hij grote stappen heeft gezet na de analyse van de Grand Prix van Monaco. Daardoor voelde hij zich op de vrijdag in Azerbeidzjan comfortabeler dan eerder dit seizoen.

Pérez moest noodgedwongen na zeven jaar afscheid nemen van Racing Point, voorheen Force India, nadat zij Sebastian Vettel contracteerden. De Mexicaan kreeg daardoor de kans van zijn leven bij Red Bull, maar het was duidelijk dat hij de eerste races zou moeten wennen aan de heel andere auto. Na vijf races staat hij op 44 punten, met twee keer de vierde plaats als beste resultaat.

In Azerbeidzjan staat Pérez er al een stuk beter bij. In de vrijdagtrainingen stond hij eerst nog op de vierde plaats, in de middag noteerde hij de snelste tijd. Het stratencircuit van Bakoe ligt hem goed: in 2016 en 2018 stond hij op het podium met de Force India. Ook in de derde vrije training stond hij er met de tweede tijd goed bij.

Analyse Monaco werpt zijn vruchten af

Pérez geeft aan dat de debriefings na Monaco hem hebben geholpen om wat tijd te vinden. “Ik denk dat we erg goede stappen hebben gezet na Monaco, we hebben alles tot in de details geanalyseerd”, zegt Pérez, die tevreden was na de vrijdagtrainingen. “Vandaag voelde het alsof ik de auto eindelijk een beetje meer begreep. Hoe ik de auto moet besturen. Wat dat betreft was dit de beste vrijdag van het seizoen. Het was de meest complete dag qua data en hoe comfortabel ik me in de auto voel.”

“Ik denk zeker dat we ons in het gevecht zullen mengen”, vervolgt Pérez, die zijn ogen richt op de kwalificatie. “Hopelijk kunnen we een goede, foutloze ronde rijden. Dat is erg belangrijk”, besluit de Red Bull-coureur.

